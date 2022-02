Saiba o que abre e fecha em Betim durante o carnaval

Funcionamento do comércio e dos serviços públicos essenciais durante o Carnaval em Betim (foto: Prefeitura de Betim/Divulgação)

O período de carnaval em Betim, cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte, será ponto facultativo para o serviço público, enquanto o comércio seguirá diferentes regras dependendo do setor. Eventos públicos ou privados estão proibidos na cidade.

Comércio

Segundo o informativo publicado pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) os dias 28 de fevereiro e 1º de março serão considerados ponto facultativo. Já para o comércio da construção civil, tintas, ferragens e maquinismo, que possuem sindicato próprio, os dias 1º e 2 de março serão pontos facultativos.

Funcionamento do comércio:

Segunda-feira (28/2) – Ponto facultativo

Terça-feira (1/3) – Será celebrado o Dia do Comerciário (patrões podem exigir mão de obra do empregado mediante pagamento das horas em dobro ou folga compensatório no prazo 90 dias)

Quarta-feira (2/3) – Ponto facultativo

Funcionamento do comércio da construção civil, tintas, ferragens e maquinismo:

Segunda-feira (28/2) – Patrões não poderão exigir mão de obra do empregado, segundo acordos de CCT

Terça-feira (1/3) – Ponto facultativo

Quarta-feira (2/3) – Ponto facultativo

Transporte Público

O morador de Betim que precisar do transporte público para circular dentro da cidade, deve se preparar para as mudanças nos horários dos ônibus. Na segunda-feira (28) o transporte público funcionará com horário de sábado; na terça-feira (01) com horário de domingo. Os horários voltaram ao normal a partir de quarta-feira (02). Já no caso das linhas intermunicipais você pode consultar pelo site do DER-MG.

UBSs

Para quem quiser se vacinar contra COVID-19 ou necessita de atendimento médico, as 37 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estarão abertas na segunda-feira (28) e na quarta-feira (02), das 8h às 17h. As doses de vacina estão disponíveis para população com idade acima de 5 anos.

O Hemominas informou que suas unidades estarão funcionando no Carnaval. Em Betim, as doações podem ser feitas na segunda-feira (28) e na quarta-feira (02), das 7h às 11h30. A Unidade de Coleta de Betim está localizada na Rua Salvador Gonçalves Diniz, n° 191, no bairro Jardim Brasília.

Correios e agências bancárias

Os Correios só abriram na quarta-feira (02), a partir das 12h. As agências bancárias também estará fechada nos dias 28 de fevereiro e 1° de março, abrindo no dia 2 de março, a partir das 12h.

Segurança

Os órgãos fiscalizadores de Betim estarão de plantão durante os duas de Carnaval. Se necessário, a população poderá acioná-los pelos telefones 153, da Guarda Municipal, e 199, da Defesa Civil.

Coleta de lixo

O serviço público de coleta de lixo residencial seguirá funcionando normalmente durante o Carnaval.

Lazer

As festas estão proibidas em Betim até o dia 1º de março e eventos na orla da represa Várzea das Flores estão proibidos até quarta-feira (02). Mas existem outras opções para o cidadão de Betim durante o Carnaval; como o cinema que seguirá com seu funcionamento normal. Os dois shoppings da cidade também estarão abertos nesse período.

PARTAGE SHOPPING:

Segunda-feira (28/2) – Lojas (14h às 20h); Supermercado e farmácia (8h às 22h); Alimentação e Lazer (10h às 22h)

Terça-feira (1/3) – Lojas (14h às 20h); Supermercado e farmácia (8h às 22h); Alimentação e Lazer (10h às 22h)

Quarta-feira (2/3) – Lojas (12h às 22h); Supermercado e farmácia (8h às 22h); Alimentação e Lazer (10h às 22h)

MONTE CARMO SHOPPING:

Segunda-feira (28/2) – Lojas (10h às 22h); Supermercado (8h às 20h); Farmácia (10h às 22h); Alimentação (11h às 22h)

Terça-feira (1/3) – Lojas (14h às 20h); Supermercado (8h às 20h); Farmácia (14h às 20h); Alimentação (12h às 22h)

Quarta-feira (2/3) – Lojas (10h às 22h); Supermercado (7h30 às 20h); Farmácia (10h às 22h); Alimentação (11h às 22h)