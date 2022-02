Multidão se aglomera e sai em desfile pelas ruas do bairro Santa Tereza (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)



Mesmo com a recomendação do Comitê de Enfrentamento da COVID-19 da Prefeitura de BH de que se não realizasse o carnaval de rua em 2022, em função da pandemia, blocos sem autorização têm comandado a folia em algumas regiões da cidade, provocando aglomerações. Um dos locais que a festa tem rolado solta, desde o início da tarde deste sábado (26/2), é o Bairro Santa Tereza, na Região Leste de Belo Horizonte.



No meio da alegria e festejo, ver alguém com máscara facial - proteção essencial para conter a pandemia do coronavírus - é uma cena rara em meio à aglomeração.



A reportagem do Estado de Minas acompanha a festa, que segundo integrantes que não se identificam, é um "movimento independente". A multidão de foliões concentrou na Praça Duque de Caxias, e saiu em cortejo improvisado pelas ruas do bairro.









A multidão se concentrou na Praça Duque de Caxias, e saiu em cortejo improvisado pelas ruas do bairro.



No calor de 30º, os foliões receberam água de uma mangueira da casa de uma moradora para se refrescarem.









Em nota, a prefeitura afirmou que "para a fiscalização no período de carnaval, a Prefeitura de Belo Horizonte instituiu 96 equipes de fiscalização Integrada, que contam com fiscais de posturas, guardas civis e agentes de fiscalização sanitária". E completou: "essas equipe atuam em apoio as demandas do Centro Integrado de Operações, no atendimento de denúncias e na verificação de áreas de comércio e o uso de espaços públicos". Não há qualquer estrutura, como banheiros químicos e desvio de trânsito pela BHTrans, já que, oficialmente, o carnaval foi cancelado. Policiais militares que passaram próximo ao bloco disseram que estão apenas acompanhando e não vão interferir enquanto não receberem ordens.



Em 26 de janeiro, o Prefeito Alexandre Kalil (PSD) anunciou que não haveria carnaval em Belo Horizonte. Na ocasião, o gestor municipal fez apelo para que lojas abram no período que seria de feriado prolongado, a fim de evitar a expansão de casos do coronavírus.

A arquiteta Joseana Costa, de 44 anos, descreve bem como está o carnaval este ano: uma surpresa. "Um carnaval surpreendente e imprevisível, como a vida", afirma, feliz pelo clima "gostoso". "Carnaval pra mim é uma festa onde a gente consegue ocupar a rua, comemora a vida, ocupa espaço público", acrescenta. Com fantasia colorida e sem tirar o sorriso do rosto, Joseana diz que participar da festa improvisada na rua é "uma resistência ao carnaval particular autorizado".

O professor Wudson Carvalho, de 39, diz que só se sentiu seguro em participar da festa pois já garantiu as três doses da vacina contra a COVID-19. "Além de já me sentir protegido, fico pensando: os eventos pagos estão liberados. Acho que tinha que liberar todos ou não libera nenhum", reclama. Ele conta que mora em Itabirito e, mesmo sem saber de nenhum bloco com antecedência, preferiu vir a BH e ficar de "sobreaviso". "Dentro das possibilidades está gostoso, divertido. Só estou achando que poderia ser bem melhor porque foi proibido. A gente podia ter todos os blocos e inclusive escolher, mas infelizmente não tivemos muitas opções este ano".



Enquanto o bloco secreto pegava fogo, quem refrescava os foliões era Jovita Queiroz Rodrigues, de 81 anos, contente em poder acompanhar a festa da varanda de casa. "Depois de dois anos, matei a saudade", confidencia. "Hoje fui pegar de surpresa. Mas todo ano eu fico aqui esperando o bloco passar. O povo adora."





Nesta semana, o A Prefeitura de Belo Horizonte não proibiu expressamente o carnaval de rua na cidade, mas também não ofereceu apoio financeiro ou liberou alvará para as festas ocorrerem. Por outro lado, liberou eventos privados com uma série de protocolos sanitários.Nesta semana, o Ministério Público chegou a entrar com o pedido na Justiça após questionar o município quais medidas contra a COVID-19 seriam adotadas nas festas de carnaval marcadas para ocorrer na cidade.





A prefeitura informou, segundo o MP, que não iria apoiar financeiramente qualquer evento nem impediria que eles ocorressem.





O MP ressaltou que o Comitê de Enfrentamento à COVID-19 emitiu nota técnica de que não era o momento de trazer milhões de pessoas em curto espaço de tempo para a capital.





"A prefeitura é obrigada a recorrer, não podemos ter interferência assim. Vamos ao Tribunal de Justiça. É uma decisão, temos que respeitar, mas vamos tentar derrubar", afirmou o prefeito Alexandre Kalil (PSD), em entrevista coletiva durante visita às obras de contenção de enchentes na Avenida Vilarinho.









Logo depois, a Justiça acatou o recurso da PBH e suspendeu tal decisão, voltando a valer os protocolos definidos pela prefeitura. A declaração foi feita após o juiz Wauner Machado acatar parcialmente pedido do Ministério Público de Minas Gerais e proibir a realização dos eventos.