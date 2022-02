TJ acata recurso da PBH e suspende decisão que proibia festas de carnaval

Fachada do TJMG (foto: Rodrigo Clemente/EM/D.A Press)

O magistrado ainda aponta que ao proibir a realização de eventos carnavalescos na capital, assim como impor ao Município de Belo Horizonte a realização de fiscalização ostensiva em eventos privados quanto à exigência dos protocolos sanitários, "o Juízo singular acaba por imiscuir-se em assuntos de competência municipal, inclusive no que tange à concessão de alvarás para a realização de eventos privados, o que representa grave lesão à ordem pública", afirma.



Em relação à alta transmissibilidade da nova variante do vírus, o juiz entendeu que não se verificou, ao menos por enquanto, que a PBH esteja incentivando aglomerações em locais públicos ou descumprindo a exigência dos protocolos sanitários.

O Ministério Público entrou com o pedido na Justiça após questionar o município quais medidas contra a COVID-19 seriam adotadas nas festas de carnaval marcadas para ocorrer na cidade.



A prefeitura informou, segundo o MP, que não iria apoiar financeiramente qualquer evento nem impediria que eles ocorressem.





O MP ressaltou que o Comitê de Enfrentamento à COVID-19 emitiu nota técnica de que não era o momento de trazer milhões de pessoas em curto espaço de tempo para a capital.



"A prefeitura é obrigada a recorrer, não podemos ter interferência assim. Vamos ao Tribunal de Justiça. É uma decisão, temos que respeitar, mas vamos tentar derrubar", afirmou o prefeito Alexandre Kalil (PSD), em entrevista coletiva durante visita às obras de contenção de enchentes na Avenida Vilarinho.



A declaração foi feita após o juiz Wauner Machado acatar parcialmente pedido do Ministério Público de Minas Gerais e proibir a realização dos eventos.







A Justiça acatou, na tarde desta sexta-feira (25/2) o recurso da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e suspendeu a decisão do juiz da 2a. Vara Municipal de Belo Horizonte, Wauner Batista Ferreira Machado, que proibiu a realização dos eventos carnavalescos fechados na cidade. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).A decisão foi assinada pelo presidente do TJMG, Gilson Lemes, no fim desta tarde. O juiz afirmou que o cumprimento da decisão atingiria o direito à realização do evento, cuja realização já foi programada por particulares confiaram na regularidade de seu procedimento.A decisão ressaltava que não devem ser realizados os eventos citados pelo Ministério Público na ação judicial, como o "Carnaval do Mirante 2022”, “We Love Carnaval Beaga”, “Carnaland 2022” e “Carnaval Arena 7”."A frustração abrupta de sua execução, - a proibição do evento – já às vésperas de sua realização, tem potencial para provocar previsíveis distúrbios à ordem pública", afirma na decisão