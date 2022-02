Cidade mineira decide abrir o comércio na segunda de carnaval

Ruas como a Antônio Carlos, no centro da cidade, ficam apinhadas de consumidores de Passos e da região (foto: Jésus Luis Lemos/ACIP) Passos decidiu nesta sexta-feira (25/2) que o comércio vai funcionar normalmente na segunda (28/2) de carnaval e também na quarta-feira (2/3) de Cinzas. Os trabalhadores da cidade do Sudoeste mineiro entenderam que é uma oportunidade para diminuir os prejuízos causados pela pandemia da COVID-19.

“O comércio de Passos só não abre na terça-feira por conta do Dia dos Comerciários. Nos demais dias estará funcionando normalmente e estamos apostando num bom movimento para estes dias, já que não teremos carnaval em nenhuma cidade da região e, com isso, deveremos ter alguns turistas e moradores dos municípios vizinhos nos visitando para fazer compras”, afirma o o presidente da Associação Comercial e Industrial de Passos (Acip), Renato Mohallem Santiago.

Na quarta-feira de Cinzas (2/3), o expediente também é normal, não sendo obrigatório abrir somente depois do meio-dia. O comércio pode iniciar os trabalhos às 7h ou 8h, conforme o o calendário. A Convenção Coletiva do Trabalho (CCT) foi assinada nesta tarde pelo Sindicato dos Trabalhadores do Comércio de Passos (Sindcom) e o Sindpass (Sindicato do Comércio Varejista de Passos).

"Vale ressaltar que, por conta da pandemia, praticamente todos os municípios não só na região, mas em todo estado, já cancelaram os festejos carnavalescos como forma de evitar aglomeração, o que poderia aumentar ainda mais a contaminação pelo COVID-19. Então não vai ter nem festa”, diz Gilson Ribeiro Madureira, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Passos (SindPass).

Pro-Moda