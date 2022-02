Tremor de terra atinge Poços e assusta moradores: 'Deus nos proteja'

Apesar do susto em alguns moradores, tremor de origem natural não oferece perigo, segundo a Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) "Senti tremor na janela em Poços, Deus nos proteja”. A autora da frase publicada em rede social é uma das moradoras de Poços de Caldas, no Sul de Minas, que se assustaram com um tremor de terra sentido na cidade e em outras localidades do interior de São Paulo, na noite dessa quinta-feira (24/2).

Segundo o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (UnB), que detectou o tremor em setes localidades do país, a magnitude sentida no Sul mineiro - de 2,7 - é baixa.

De acordo com a instituição, o primeiro abalo foi às 20h48 e os tremores duraram até às 23h48 da mesma noite. Os bombeiros não realizaram ações de intervenção, pois nenhum dano estrutural foi relatado pelos moradores – e, também, não houve feridos.

Relatório da Universidade de Brasília (UnB), mostra as regiões que foram afetadas (foto: UnB/Divulgação)

Tremores recentes

Um dos últimos abalos registrados em Minas foi em Divinópolis (magnitude de 3,0), no dia 19 de janeiro deste ano.

Pelas redes sociais, a Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) explicou à época que não há razão para acreditar que esses tremores recentes não sejam de atividade sísmica natural.

“Sismos de magnitude 3,0 são bastante comuns no Brasil e em Minas Gerais. O estado já presenciou sismos de magnitudes bem maiores”, explica.

A reportagem entrou em contato com a RSBR para entender este novo abalo que atingiu a região mineira e parte do estado de São Paulo, mas a instituição não retornou a demanda. Tão logo se manifeste, este texto será atualizado.

Interior de SP

Espírito Santo do Pinhal (SP) e Sebastião da Grama (SP), ambas no interior do estado de São Paulo, também registraram relatos semelhantes.

“Aqui no Bairro Santa Luzia ouvimos um barulho muito estranho e sentimos a janela balançar”, disse uma moradora de Espírito Santo do Pinhal, pelas redes sociais.