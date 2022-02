Protesto: forças de segurança desocupam MG-010 e liberam fluxo de carros

Policiais começaram a ocupar a MG-010 no fim da manhã desta sexta (25) (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Acordo de 2019 teve só uma parcela paga

Manifestantes ligados às forças de segurança liberaram o fluxo de veículos na MG-010, no entorno da Cidade Administrativa, em Belo Horizonte. Os agentes ocuparam a rodovia por volta das 11h desta sexta-feira (25/2), em protesto pela recomposição, aos salários, das perdas inflacionárias . O bloqueio só terminou durante a tarde. Ainda há congestionamentos, mas o trânsito começa a ficar menos pesado.Em que pese o fato de o governador Romeu Zema (Novo) ter oferecido reajuste de 10,06% a todas as categorias do funcionalismo , as entidades de classe ligadas à segurança pública cobram reposição de 24%, nos termos de um acordo firmado em 2019, mas posteriormente vetado.Segundo organizadores do movimento, cerca de 5 mil manifestantes ocuparam a Cidade Administrativa gritando palavras de ordem e diversos recados."Se Zema não pagar, a polícia vai parar" foi o brado mais repetido.Os reflexos do engarrafamento ainda podem ser vistos, por exemplo, na Avenida Pedro I, nas proximidades da Pampulha.As polícias deflagraram paralisação na segunda-feira (21), após ato no Centro de BH. Há prejuízos a diversos serviços feitos pelas tropas. A marcha rumo à pista da rodovia começou durante entrevista de Zema à "Rádio Itatiaia". As falas do governador foram transmitidas por meio de caixas de som. Enquanto a conversa transcorria, os policiais taparam os ouvidos e fizeram barulhos O trato de 2019 previa recomposição por perdas inflacionárias em três parcelas: uma de 13% em julho de 2020, outra de 12% em setembro do ano passado e uma final de 12% em setembro de 2022, totalizando 42%. Apenas a de 2020 foi paga.Ontem, lideranças sindicais deram entrevista na capital e não descartaram um aquartelamento militar e tensões nas penitenciárias Os servidores já articulam uma nova manifestação, também na Cidade Administrativa, no dia 9 de março.