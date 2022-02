Casal que caiu de paraglider durante pedido de casamento recebe alta

Casal passa momentos de tensão durante pedido de casamento em voo de paraglider (foto: Arquivo Pessoal )

O casal que caiu de paraglider durante pedido de casamento recebeu alta e se recupera em casa. César e Kellen caíram de uma altura de 30 metros no pico Lobo do Guará, em Extrema, no Sul de Minas. O acidente aconteceu no dia 14 de fevereiro após a troca das alianças.

Cesar Augusto de Lima é empresário e Kellen Faria é consultora em gestão de saúde. Os dois têm a mesma paixão pelas alturas. Ele é de Bragança Paulista, interior de São Paulo, e ela de Pedralva, no Sul de Minas. O ponto de encontro foi em 2014, em Santa Rita do Sapucaí.

O amor entre César e Kellen começou no Sul de Minas com a paixão pelas alturas (foto: Arquivo Pessoal)

Mesmo os dois tendo o mesmo gosto pelas alturas, eles contam que nunca tinham voado juntos. E foi nesse clima que o empresário decidiu dar mais um passo no relacionamento do casal.



César quis surpreender a namorada com um pedido de casamento durante o voo de paraglider.

“Eu tive a ideia de juntar as duas coisas e fazer o pedido de casamento nas alturas. Fiz todo preparativo, comprei as alianças. Tinha falado com alguns amigos mais próximos, porém a gente iria fazer esse pedido no dia anterior, mas a condição do clima não deixou”, diz César.

O casal então foi para o alto, decolou em um clima agradável, quase 30 minutos de voo tranquilo. Kellen ia na cadeira da frente, curtindo o momento, quando foi surpreendida com o pedido de casamento.

Acidente aconteceu após a troca de alianças (foto: Arquivo Pessoal)

“Eu não acreditei. Ele disse: 'Não solta de nada'. Fiquei com um pouco de medo. Ele colocou a aliança. Fazia um tempo que não voava e estava com um pouco de medo. Ai decidimos pousar na rampa”, conta Kellen.

O medo que Kellen sentia parecia prever o que aconteceria minutos depois, após a descida. Em determinado momento, o paraglider perdeu parte da vela e o empresário perdeu o controle do equipamento.

“Na verdade, eu voo em Extrema há bastante tempo. Já fiz muito voo duplo ali. A condição estava legal. Mas o parapente não tem uma estrutura rígida e pode acontecer de uma fechada. Eu consegui reabrir a vela, mas a gente estava muito próximo ao solo. A gente estava a uns 30 metros de altura”, afirma empresário.

“A gente percebeu que a gente ia cair, o César tentou corrigir, mas não deu. Tava muito alto pra cair e muito baixo para corrigir”, completa Kellen.

Após a queda, Kellen conseguiu ligar para o Corpo de Bombeiros e mandar a localização. Mas por ser um local de difícil acesso, os militares demoraram cerca de 30 minutos para começar o resgate. Um casal que estava próximo ao local do acidente viu que havia algo errado e foi ajudar.

“Eu nem tinha pretensão de ir ao local, mas estava procurando lotes para alugar perto do pico. Eu e minha esposa vimos que tinha algo de errado e fomos até eles”, conta Diego Camargos de Oliveira, operador de escavadeira.

Cérsar foi socorrido em estado grave e ficou sob cuidados médicos quase uma semana – o tratamento continua em casa. Ele quebrou algumas vértebras e a lesão, segundo ele, pressionou a medula. Além de outras fraturas pelo corpo.



“Eu fiquei desesperada. Vi ele desacordado. Fiquei com muito medo e tentando não deixar ele apagar”, ressalta Kellen.

Depois do susto, a história, que poderia ser trágica, é levada com bom humor pelo casal que já marcou a data do casamento.



“Pensa em um pedido que nunca vai ser esquecido? Todo mundo comentou, fizeram até piadinha que foi um sinal de Deus pra eu pensar em desistir”, brinca César.

A vida desse casal, que começou com muita adrenalina nas alturas, agora vai ser celebrada com mais alegria, saúde e amor. A oficialização dessa união está marcada para 2023. O empresário alerta que vão ter suspresas. “Vai ser um casamento bem inusitado. Balão, talvez?”, finalizou César.