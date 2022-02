Depois de 2 semanas, Ponte dos Vieiras é liberada parcialmente na BR-365

Obra foi no trecho da BR-365 foi iniciada no dia 17 de fevereiro (foto: Divulgação/DNIT) Quase duas semanas depois do fechamento, foi liberado parcialmente, na manhã desta sexta-feira (25/2), trecho da rodovia BR-365, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. As obras da Ponte dos Vieiras estão adiantadas e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que uma pista da via pode ser usada para tráfego.

A Polícia Rodoviária Federal informou que uma operação foi montada para trânsito em sistema de pare e siga na altura dos KMs 427 e 428 da BR-365, sobre a ponte.



A obra de recuperação da cabeceira da ponte deve ser finalizada ainda nesta sexta – estão sendo instaladas as defensas metálicas no trecho.

Quem passar pelo local precisa ter cuidado e paciência, pois pode haver lentidão e, se necessário, interrupções temporárias. Existe a expectativa de que neste sábado (26/2) o trânsito esteja normalizado.

O trecho foi fechado no dia 13, depois que, alertado por pessoas que passam pelo local, os engenheiros do DNIT verificaram que uma erosão causava risco de desabamento da ponte.

Durante a semana, houve um impasse entre a Prefeitura de Patos de Minas, que se ofereceu para recuperar a ponte, e o DNIT. Na quarta-feira (16), o DNIT, em Belo Horizonte, negou a autorização para que o executivo municipal executasse o serviço.

Já na manhã de quinta-feira (17), uma nova ordem, desta vez do DNIT de Uberlândia, autorizou a prefeitura a reparar o trecho. O maquinário foi novamente enviado.



No mesmo dia, no final da tarde, a direção-geral do DNIT, em Brasília, ordenou que as equipes do município recuassem.