Paralisação de ônibus: 13 linhas não circulam em BH nesta quinta (24/2)

Ônibus de treze linhas de ônibus que atendem bairros de, pelo menos, quatro regiões de Belo Horizonte, deixaram de circular na manhã desta quinta-feira (24/2).

De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (Setra-BH), as linhas são operadas pela Viação São Dimas, do Consórcio Pampulha. São 62 coletivos que atendem às regiões da Pampulha, Centro de BH, Centro-Sul e Noroeste. A princípio, segundo a entidade, a empresa alega falta de combustível para que os veículos rodem hoje.