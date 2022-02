Mulher descobre que ex acumulou R$ 4 mil em dívida em apostas na conta dela

Homem acumulou R$ 4 mil em dívidas após realizar apostas em sites (foto: Imagem ilustrativa - tookapic/Pixabay)

Uma jovem de 22 anos se assustou ao descobrir que devia R$ 4 mil após dívidas acumuladas em site de apostas esportivas. Ela procurou as autoridades policiais nessa terça-feira (22/2) e descobriu que o responsável pela dívida é o ex-namorado, que tinha salvo a senha dela. O caso ocorreu em Itapagipe, cidade com 15 mil habitantes no Triângulo Mineiro.