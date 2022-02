Em processo de separação, marido dá 16 facadas na mulher grávida

Grávida foi socorrida no hospital de Paraguaçu, mas foi transferida para Alfenas (foto: TV Alterosa Sul de Minas / reprodução )

Uma mulher grávida foi esfaqueada pelo marido em Paraguaçu, no Sul de Minas – eles estão separados. O caso aconteceu nessa terça-feira (22/02) depois que a mulher foi até à casa do suspeito para avisar sobre a audiência de separação deles.



"Recebemos várias ligações de familiares e vizinhos. Tivemos a informação de que um casal estava em processo de separação. O suspeito teria discutido com a ex-esposa. Deixou o local e retornou com a faca e deu 16 facadas na mulher", explica o tenente da Polícia Militar, Josdag Pedreira Oliveira. De acordo com o Polícia Militar, a mulher de 37 anos foi esfaqueada na casa do marido, um homem de 35, no Bairro Colina São Marcos.

A vítima está grávida de quatro meses de outro relacionamento. Familiares contaram para a polícia que a separação do suspeito e da mulher se deu há 10 meses.



“A família narra que ele tem algum tipo de sofrimento mental e faz uso de medicamentos controlados”, afirma o policial.

De acordo com a PM, a mulher foi socorrida para o hospital da cidade, mas por conta da gravidade precisou ser transferida para o Hospital Alzira Velano, em Alfenas.

“A irmã do suspeito estava no local e por causa da intervenção dela o caso não foi pior. Ela chegou a brigar com o irmão para tomar a faca. Foi uma quantidade grande de facadas, inclusive na região do abdômen, mas não atingiu o bebê”, ressalta.

A família do suspeito, que ainda está foragido, preferiu não dar detalhes sobre o caso.