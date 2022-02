Polícia Civil chega até o local para dar voz de prisão aos suspeitos. (foto: Divulgação/PCMG)

Cinco pessoas investigadas por estupro de vulnerável foram presas em Crisólita, no Vale do Mucuri. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil nesta segunda-feira (21/2).



Segundo investigações da delegacia de Águas Formosas, na mesma região, dois homens estupraram duas garotas menores de 14 anos. As mães das garotas e um dos pais de uma delas também foram responsabilizados, pois teriam deixado as jovens morarem com os suspeitos.





Segundo o delegado Lucas Damas, responsável pela investigação, a Polícia Civil não vai divulgar mais detalhes, já que o tema é sensível e a apuração ainda corre em sigilo."Operações como esta também têm um caráter pedagógico, para a sociedade compreender que existe uma relevância do comportamento omissivo dos pais que deixam de agir, permitindo que seus filhos sofram crimes contra a dignidade sexual", disse o delegado.Os suspeitos foram encaminhados para o sistema prisional.

