Sindibel marca assembleias para discutir proposta de reajuste de salário

PBH apresentou projeto de reajuste salarial de 11,77% para servidores (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Belo Horizonte (Sindibel) irá convocar os sindicatos de todas as áreas para discutir a proposta de reajuste de salário em 11,77% divulgada pela prefeitura da capital. O objetivo das assembleias é para que cada área possa avaliar a proposta como um todo e tomar uma decisão.

Durante a semana, a PBH fará reuniões com as entidades e sindicatos representativos para apresentar as propostas específicas. Somente depois do encontro com a prefeitura, o Sindibel convocará para a assembleia de aprovação.

“O entendimento da direção do Sindibel é que não caberia chamar uma assembleia geral até nós termos uma respostas das pautas específicas, para que cada área possa fazer sua análise”, disse o coordenador administrativo da entidade, Israel Arimar.

Ao apresentar a proposta de reajuste, o secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, André Reis, comunicou que encaminhará o projeto de lei para a Câmara Municipal conforme o posicionamento de cada área, dando o aceite ou não, até o próximo dia 4 de março.

Segundo o Sindibel, a prefeitura ainda não divulgou a agenda de reuniões com os sindicatos, mas elas devem acontecer durante a semana.

A PBH informou que o que for apresentado como proposta individual para cada setor será divulgado após as reuniões.