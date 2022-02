Onze pessoas são presas suspeitas de envolvimento com jogos de azar em BH

64 máquinas caça-níqueis foram apreendidas na operação (foto: Pixabay )

Onze pessoas foram presas no Centro de Belo Horizonte suspeitas de envolvimento com jogos de azar. A polícia também apreendeu, nesta quinta-feira (17), em locais usados como casas de apostas, 64 máquinas caça-níqueis, R$ 1.611,13 em espécie, quatro máquinas de cartão, um celular, TV, mobiliários, documentos, cartelas de jogos, entre outros objetos.

A ação fez parte da terceira fase da, desencadeada pelas Polícias Militar e Civil para combater a prática de jogos de azar na cidade, de acordo com o tenente-coronel Alexandre Oliveira. "A operação percorreu 16 pontos da cidade e conseguiu apreender diversos itens, nas regiões Centro, Centro-Sul e Leste, sendo a maioria dos materiais apreendidos na Região Central", destacou.

A partir de agora, a Polícia Civil passa a investigar se os presos têm alguma ligação com organizações criminosas. "Vamos investigar se as pessoas detidas possuem envolvimento com alguma organização criminosa. Pode existir outros tipos de delitos por detrás desta contravenção, como, por exemplo, o tráfico de drogas", disse a Delegada Cristiane Lopes.