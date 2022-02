Suspeito de publicar fotos pornográficas de crianças e adolescentes é preso

As investigações foram feitas pela Polícia Federal de Belo Horizonte (foto: PF)

A Polícia Federal prendeu, na manhã desta quarta-feira (16/2) em Belo Horizonte, um homem suspeito de armazenar, produzir e compartilhar vídeos pornográficos de crianças. A prisão ocorreu dentro da Operação Round 3, que cumpriu um mandado de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva expedidos pela 35ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais. O suspeito é reincidente, pois já foi preso outras duas vezes, pelos mesmos crimes,e está sendo indicado por pedofilia.

Segundo a PF, as investigações tiveram início a partir de um comunicado feito pela National Center for Exploited and Missing Children (NCMEC), dos EUA, que tinha descoberto um usuários de redes sociais, que estaria enviando imagens de crianças e adolescentes para aquele país.

As investigações mostraram que o homem aliciava crianças e adolescentes para que lhe enviassem fotos e vídeos em cenas pornográficas. Depois, ele os ameaçava para que continuassem produzindo e mandando esse tipo de material.

Ao efetuar a prisão, os policiais federais apreenderam equipamentos de informática, computadores, telefones celulares e mídias, que serão anexados ao inquérito tão logo sejam periciados. O homem está preso na Polícia Federal.