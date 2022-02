Pneu estoura em borracharia e mata homem na hora

Impacto do pneu com o rosto do trabalhador foi tão forte que culminou na morte dele (foto: Imagem ilustrativa - pixel2013/Pixabay) Um homem de 61 anos morreu no interior de Minas Gerais ao ser atingido violentamente por um pneu enquanto trabalhava. O trágico acidente ocorreu em uma borracharia de Monte Carmelo, cidade com cerca de 50 mil habitantes do Alto Paranaíba, nessa terça-feira (15/2). A vítima deixa esposa e dois filhos.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel com Urgência (Samu) chegou a realizar os primeiros trabalhos de socorro, mas, devido à gravidade dos ferimentos, o óbito de Waldacir foi constatado ainda no local.

A perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) compareceu ao local e realizou os trabalhos de praxe. A reportagem questionou a corporação para saber como será a investigação do acidente, mas não obteve resposta até esta publicação. Tão logo a instituição se manifeste, este texto será atualizado.

O borracheiro Waldacir Dornelas Mendes deixou esposa e dois filhos (foto: Funerária Pax Carmelita/Divulgação)

O homem, que deixa dois filhos, foi sepultado na manhã de hoje (16/2) no Cemitério Municipal de Monte Carmelo, segundo informações da Funerária Pax Carmelitana.