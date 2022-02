Biblioteca Pública, do Circuito Liberdade em BH, passará por reformas

O espaço é símbolo da arquitetura modernista de Oscar Niemeyer em Belo Horizonte (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

A Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais, que integra o Circuito Liberdade em Belo Horizonte, passará por reformas. A informação foi confirmada pelas secretarias de Estado de Cultura e Turismo (Secult) e de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra), na tarde de terça-feira (15/02).

O investimento total do projeto é de cerca de R$ 2 milhões, provenientes de emenda parlamentar do ex-senador Antonio Anastasia. O montante destinado à Biblioteca Estadual representa o maior valor em emendas parlamentares já recebidos pela Secult e foi anunciado em 2021.

Com o investimento, os prédios Sede e Anexo passarão por mudanças significativas em sua estrutura.

Na Sede, localizada na Praça da Liberdade, as obras contemplam projeto de segurança para obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB); guarda corpo das rotas de fuga; instalação de porta corta-fogo no 1º pavimento, além de acessibilidade e outros itens, como manutenção de janelas e fachada.

Já o Anexo, que funciona na Rua da Bahia, também receberá projeto de segurança por meio de instalação do guarda corpo das rotas de fuga, placas de sinalização e equipamentos para prevenção de incêndios. Parte do valor também será destinada à manutenção elétrica no 1º e no 2º pavimento do prédio, além de melhorias na fachada.

O projeto de revitalização será gerido pelo Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER/MG). A expectativa é que as obras sejam concluídas ainda no primeiro semestre deste ano.

Inaugurada em 1954, a Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais é um dos espaços culturais mais importantes do estado. Administrado pela Secult, o local oferece diversas ações destinadas ao fomento artístico e cultural, por meio da leitura e da literatura. A última revitalização ocorreu em 2000, quando a fachada da sede passou por reformas. Um ano antes, em 1999, o anexo já havia sido reformado.