Golpistas usam secretaria de esportes de Pouso Alegre para aplicar golpes

Autor dos golpes telefona para comerciantes e pede PIX de R$ 200 em nome do secretário de Esportes (foto: Tony Basilio) Comerciantes de Pouso Alegre devem ficar atentos! A prefeitura da cidade do Sul de Minas publicou um comunicado nesta quarta-feira (16/2) para avisar que criminosos estão usando o nome da administração pública para aplicar um golpe em quem trabalha no comércio.

O órgão público ainda afirma que está à disposição para esclarecer qualquer tipo de dúvida e confirmar - ou mesmo descartar - informações.

Por fim, pede para que a Polícia Militar seja acionada pelo telefone 190 caso o golpista entre em contato.

Nota da prefeitura de Pouso Alegre

"A Prefeitura alerta que pessoas mal intencionadas estão utilizando indevidamente o nome da Superintendência de Esportes e do responsável pela pasta, Rooney Souza, para aplicar golpe nos comerciantes da cidade.

O homem, que se apresenta como Rubens, liga para os empresários afirmando que recebeu mil camisetas do superintendente e que para divulgar a marca da empresa, o dono do comércio deve pagar a quantia de R$200 via PIX para o número 34 99638.2034.

A Prefeitura esclarece que nenhuma informação dita por ele é verídica e que o município não solicita doações em qualquer espécie (dinheiro, depósito, pix ou outras formas). Em caso de dúvidas recomendamos que entrem em contato com a Prefeitura para checar a informação.

Em caso de contato com o golpista, denuncie para a Polícia Militar no 190".