Pessoas que não tomaram vacina ocupam 58% dos leitos COVID-19, em Valadares

Criança sendo vacinada em Valadares: cena rara nas unidade de saúde (foto: SMS/GV Divulgação) Os não-vacinados contra a COVID-19 são a maioria entre os internados por complicações da doença nos hospitais de Governador Valadares. Dados do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS) apontaram que essa parcela representa 58,6% dos internados em UTI e enfermaria COVID-19 na rede hospitalar do município.

O levantamento do DVS foi divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Governador Valadares nesta quarta-feira (16/2). O DVS também apurou que 22,3% das internações são de pessoas com o esquema vacinal incompleto e 18,8% de quem recebeu todas as doses da vacina.

Esses dados validam a máxima de que as vacinas salvam vidas e diminuem a probabilidade da manifestação grave da COVID-19, que a cada dia atinge mais pessoas em Valadares. E serviram para que as autoridades sanitárias, mais uma vez, reforçassem a importância de todos se vacinarem.

Segundo a SMS, desde 19 de janeiro de 2021, os agentes de saúde têm trabalhado de forma incansável para vacinar toda a população contra a COVID-19. As estratégias de mobilização acontecem diariamente e também nos fins de semana, tanto na zona urbana quanto nos distritos, para fazer com que a vacina chegue a todos, de acordo com a SMD.

“É triste saber que temos vacinas disponíveis para todas as pessoas, começando com as crianças a partir de 5 anos até para os mais idosos, e não estamos conseguindo sensibilizar a população para que se vacine ou que complete sua imunização”, disse Caroline Sangali, secretária municipal de Saúde.

A secretária lembrou que a SMS atua na vacinação das pessoas nos fins de semana, mobilizando equipes para outros pontos estratégicos que não sejam as unidades.

“Precisamos nos cuidar e cuidar de quem amamos e vacinar é uma prova de cuidado individual que gera resultado no cuidado coletivo”, disse, lembrando que apenas 23% das crianças com idade de 5 a 11 anos receberam a primeira dose da vacina.



E pediu para que as pessoas procurem as unidades de saúde para receber a vacina.