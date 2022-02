COVID-19: ocupação de UTI está no vermelho, mas transmissão em BH cai

Ocupação dos leitos UTI para pacientes com COVID-19 em BH ainda está no vermelho (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A transmissão do coronavírus em Belo Horizonte e a ocupação nos leitos de enfermaria e UTI permanecem caindo nesta semana, reforça o boletim epidemiológico desta terça-feira (15/2). Nas últimas 24 horas, o RT reduziu de 0,89 para 0,87 e ocupa a faixa verde. Isso significa que cada 100 pessoas transmitem o coronavírus para outras 87.

O declínio também registrado na taxa de ocupação nas UTI's: de 77,8% para 76,6%. No entanto, diferentemente do indicador sobre a transmissão do vírus na cidade, o índice permanece em estágio crítico, no vermelho. Nas enfermarias, a taxa reduziu de 58,4% para 55,7%, mantendo-se no nível amarelo.

Indicadores de COVID-19 em BH do dia 15/02/2022 (foto: PBH/Divulgação)

Apesar da contínua redução da transmissão do coronavírus em Belo Horizonte, a população deve se manter em alerta. Em apenas um dia, novas 977 pessoas foram infectadas pelo vírus na capital. Dez pessoas morreram neste período em decorrência de complicações da COVID-19.

No total, desde o início da pandemia, em março deste ano, já foram contabilizados 7.283 óbitos. Até o momento, 327.986 pessoas já se infectaram com o vírus na cidade. Em acompanhamento médico estão 3.763 pacientes. Os recuperados somam 316.940.