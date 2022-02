BH: preso autor de golpe de R$ 3 milhões que causou prejuízos a 26 vítimas

Golpista vivia em apartamento de luxo no Bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte, onde foi preso (foto: PCMG)





Estelionato, apropriação indébita e falsidade ideológica, golpes que geraram um prejuízo de R$ 3 milhões, levaram à prisão, nesta terça-feira (15/2), um homem de 31 anos, que vinha sendo investigado há três meses pela Polícia Civil. A prisão ocorreu no Bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte. No total, 26 vítimas foram ludibriadas pelo golpista.

Segundo os investigadores da 1ª Delegacia Especializada em Investigação de Fraudes, pertencente ao Departamento Estadual de Combate à Corrupção e a Fraudes da Polícia Civil, o suspeito oferecia oportunidades de investimento financeiro com retorno de aproximadamente 40% em cima do valor aplicado. Os depoimentos das vítimas dão conta de que elas eram convencidas a aplicar inicialmente uma quantia menor de dinheiro para constatarem que realmente a vantagem aconteceria.





Logo que recebiam o lucro do primeiro investimento, um valor pequeno, as vítimas aumentavam a quantia e os repasses não eram realizados pelo suspeito. O esquema seria de uma espécie de pirâmide financeira.





As investigações mostraram, ainda, que o golpista escolhia minuciosamente as vítimas, sempre focado em atrair pessoas com um padrão de vida elevado e bem-sucedidas financeiramente.





Homem ainda se valia de conquistas amorosas para poder enganar várias mulheres. Uma das vítimas revelou que, após se envolver com o homem, e ser convencida a repassar valores a ele, foi agredida e perseguida, tendo que solicitar medida protetiva para resguardar sua integridade física e mental.





Ostentação





As apurações dos policiais mostraram, ainda, que o suspeito ostentava uma vida de alto luxo em suas redes sociais, postando fotos e vídeos em carros importados, roupas e relógios de grife e viagens constantes ao exterior.





No apartamento do golpista foram apreendidos diversos cartões de crédito, relógios de marca, celulares, agenda com anotações de dados pessoais e bancários das vítimas, entre outros itens que servirão como provas. O suspeito já foi encaminhado ao sistema prisional.