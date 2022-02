Laboratório de testes de COVID-19 será reaproveitado em Sete Lagoas

O laboratório municipal já realizou mais de 12 mil testes da COVID, e nos próximos meses, se tornará um centro de diagnóstico para várias outras doenças. (foto: Prefeitura de Sete Lagoas)

O laboratório municipal de testes da COVID-19 de Sete Lagoas, na Região Central do estado, vai expandir a capacidade de testagem. A unidade será reforçada e, nos próximos meses, se tornará um centro de diagnóstico para várias outras doenças.

A estrutura, que funciona dentro da Escola Técnica do município, foi a primeira instalada em uma cidade do interior e já fez mais de 12 mil testes. Segundo a prefeitura, a unidade foi fundamental para a definição de estratégias no enfrentamento da pandemia.

“Esse laboratório foi muito importante. Quando a pandemia começou, ainda no início de 2020, era preciso enviar os exames para a Funed e o resultado demorava até 18 dias. Aqui, as amostras chegam de manhã e à tarde já temos o resultado. Isso fez com que Sete Lagoas recebesse reconhecimento nacional por suas ações. Agora, esta unidade será melhor aproveitada”, avalia o prefeito Duílio de Castro (Patriota).

A intenção é fortalecer cada vez mais a estrutura da saúde pública municipal, com os investimentos feitos durante a pandemia.

“A ideia da Funed é criar um centro de apoio em Sete Lagoas aproveitando a estrutura já montada. Com isso, o controle epidemiológico será fortalecido e a tomada de decisões será mais certa. A efetivação será nos próximos meses”, esclarece o secretário municipal de Saúde, Flávio Pimenta.