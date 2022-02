Com 100% de leitos ocupados, Sete Lagoas pede credenciamento de mais UTIs

A cidade possui 17 leitos de UTI COVID e tem 36 leitos de enfermaria para a COVID (foto: Prefeitura de Sete Lagoas)

Sete Lagoas, na Região Central do estado, está com 100% de ocupação de leitos UTI COVID (SUS e particular). Por esse motivo, o município solicitou, junto ao Ministério da Saúde e à Regional de Saúde, o credenciamento de mais leitos exclusivos para a COVID.