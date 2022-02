Minas Gerais tem número mais alto de mortes por COVID-19 em mais de 4 meses

Número de casos tem crescido cada vez mais em Minas Gerais (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) A escalada da COVID-19 em terras mineiras não para - e o mais preocupante: com alta, também, no número de óbitos. A quantidade de pessoas mortas em decorrência da doença registrada nas últimas 24h, nesta quarta-feira (2/2), superou a marca dos 100 e atingiu o nível mais alto em 140 dias. Ao mesmo tempo, o número de novos contaminados é o segundo maior de toda a pandemia : 39.271.

Os recordes de novos contaminados em um período de 24h vêm se acumulando desde o dia 12 de janeiro - mas o número de óbitos não acompanhava o mesmo crescimento. No sábado (29/1), no entanto, Minas registrou a quantidade mais alta de óbitos em 100 dias , com 77 baixas.

Desta vez, o boletim epidemiológico do estado registra 109 óbitos. Essa taxa só foi mais alta no dia 15 de setembro de 2021, quando o boletim daquela data trouxe 113 mortes.

Considerando toda a pandemia, o dia em que Minas Gerais registrou o maior número de mortes por COVID-19 ocorreu em 7 de abril do ano passado, com 508 perdas. O boletim que apresentou a maior quantidade de óbitos foi publicado no dia 29 de março de 2021, com 463.

Contaminação em massa

O boletim de hoje mostra que 39.271 pessoas foram contaminadas nas últimas 24h. A quantidade só fica atrás da registrada na última sexta-feira (28/1), quando o boletim registrou 40.753 novas infecções.

Até o início deste ano, o estado mineiro nunca havia registrado mais do que 17 mil novos casos nesse período. No dia 12 deste mês, Minas bateu o antigo recorde para iniciar uma escalada de quantidade de contaminações nunca vista em Minas.

Para se ter uma ideia, é a décima vez desde o início da pandemia que Minas passa a marca de 25 mil novos casos de COVID-19 em um dia. Todas elas foram batidas nos últimos dias:

domingo (30/1) : 25.600

: 25.600 sábado (29/1) : 30.125

: 30.125 sexta-feira (28/1) : 40.753

: 40.753 quinta (27/1) : 34.420

: 34.420 quarta (26/1) : 36.383

: 36.383 23/ 1: 26.136

1: 26.136 22/ 1: 26.977

1: 26.977 20/ 1: 25.939

1: 25.939 19/1: 27.683

No total, o coronavírus infectou 2.777.186 pessoas em Minas, e 57.440 morreram em decorrência da doença.





Segundo dados do boletim, o número de casos em acompanhamento subiu nas últimas 24 horas. De 245.271 registrados nessa terça (1º/2) o número de pacientes aumentou para 248.619 nesta terça (2/2).

Esta condição é para pessoas confirmadas com COVID que não morreram, cuja condição clínica permanece sendo acompanhada ou aguarda atualização pelos municípios.





Além disso, 2.471.127 pessoas já se recuperaram completamente da doença.





* Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Ricci