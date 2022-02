Homem com surto psicótico e armado com faca invade escola no Sul de Minas

Homem invade escola atrás de esposa que resolveu o deixar (foto: Redes Sociais) Um homem de 35 anos invadiu a Escola Municipal Anathália de Lourdes Camanducaia, em Pouso Alegre, no Sul de Minas, no início da tarde desta segunda-feira (14/2). Segundo a Polícia Militar (PM), o rapaz chegou por volta das 12h30 no Caic, como é conhecida a unidade escolar, no Bairro São João. O homem foi detido pela polícia e ninguém se feriu. Ele estava armado com uma faca, além de bastante agressivo e exaltado, e chegou a subir no telhado da escola.



De imediato, os policiais iniciaram uma conversa com o autor, que acabou entregando a faca e desceu do telhado. A mulher do suspeito, também de 35 anos, contou aos policiais que atualmente está morando com a sua mãe, tendo em vista que tem constantes desentendimentos com o autor.

“Ela também disse que, por ser funcionária da escola, o homem teria ido até o local com a faca para lhe perseguir, por não concordar com o seu afastamento do lar. A vítima ainda acrescentou que o autor, frequentemente, apresenta distúrbios e acaba lhe agredindo, portanto manifestou interesse de proceder criminalmente contra o autor”, contou a PM.

De acordo com a prefeitura, o homem estaria em surto psicótico e, na hora da invasão, os estudantes ainda não estavam no prédio. Além disso, as aulas foram suspensas no colégio após o ocorrido.

“A prefeitura esclarece que ninguém se feriu durante a invasão de um homem, que em surto psicótico subiu no telhado do CAIC, no bairro São João, na tarde desta segunda-feira (14). Além disso, destacamos que no momento do crime os alunos não haviam entrado no colégio e imediatamente a escola foi fechada até que o caso fosse solucionado pela Polícia Militar”, afirmou o executivo.

A PM ainda contou que, em razão do estado de exaltação do autor, não foi possível colher a sua versão dos fatos, pois apresentava confusão mental e prestava informações desencontradas. A faca foi apreendida e o autor foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

(Iago Almeida / Especial para o EM)