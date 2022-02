Primeira parcela do IPTU de Betim vence nesta terça-feira (15)

Cidade de Betim (foto: Prefeitura Municipal de Betim)

O prazo para o pagamento da primeira parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU 2022) em Betim, na Grande BH, vence nesta terça-feira (15). Essa data vale tanto para o contribuinte que decidiu realizar o pagamento em parcela única, quanto para aquele que optou pelo parcelamento em duas vezes. Já o cidadão que parcelou em seis vezes, a primeira guia de pagamento terá o vencimento na próxima sexta-feira (18).



O contribuinte terá duas opções para retirar as guias de pagamento do IPTU em Betim; a primeira é pela Internet, no O contribuinte terá duas opções para retirar as guias de pagamento do IPTU em Betim; a primeira é pela Internet, no portal de serviços da prefeitura. A outra forma realizar a retirada é presencial, no Centro Administrativo, das 9h às 16h30.



A Prefeitura de Betim definiu os seguintes descontos: 10,42% para quem optou pela parcela única, e 8,42% no pagamento em duas parcelas iguais. Vale ressaltar que os moradores que tiveram seus imóveis atingidos e danificados pelas chuvas, terão isenção de até 100% no valor do IPTU. Segundo a prefeitura, a Defesa Civil do município já realizou um levantamento dessas moradias. No início do ano, a prefeitura esperava arrecadar R$ 78 milhões com o IPTU.



Parcelas do IPTU 2022 em Betim





• Parcela única, com descontos de 10,42% até o dia 15 de fevereiro

• Duas parcelas iguais, com descontos de 8,42% e vencimentos no dia 15 de fevereiro (primeira parcela) e 15 de abril (segunda parcela)

• Seis parcelas iguais, sem descontos, com vencimentos nos dias 18 de março (primeira parcela), 18 de abril (segunda parcela), 18 de maio (terceira parcela), 20 de junho (quarta parcela), 18 de julho (quinta parcela) e 18 de agosto (sexta parcela)