Homem morre esmagado por pedras de mármore de 3 toneladas

As chapas de mármore despencaram da carroceria do caminhão e caíram sobre o trabalhador (foto: Reprodução Portal Caparaó)

Um trabalhador morreu esmagado por pedras de mármore na manhã desta segunda-feira (14/2), no Bairro Ponte da Aldeia, em Manhuaçu, leste de Minas. Fernando de Almeida Mendes, de 38 anos, trabalhava junto com uma equipe responsável por carregar as chapas de pedra na carroceria de um caminhão.

As chapas despencaram da carroceria atingindo Fernando Mendes e um outro trabalhador, que foi atingido no tornozelo, socorrido e levado ao hospital. Ele morreu no local.

Ainda segundo os militares, o peso das chapas de mármore era de aproximadamente três toneladas. Ao cair sobre o trabalhador, as chapas causaram a sua morte instantânea.

A Perícia Técnica da Polícia Civil de Minas Gerais, Delegacia de Manhuaçu, esteve no local e realizou os trabalhos periciais, que devem considerar as normas de transportes dessas chapas de mármore.

Uma deliberação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), de 17/12/2019, determina que o transporte de rochas ornamentais deverá contar com carretas que tenham travas de segurança, que deverão ter altura suficiente para ficar o mais próximas possíveis dos blocos de rochas.

As rochas, segundo essa deliberação, também devem ficar apoiadas sobre dois ou mais barrotes de madeira, com até 20 cm de altura. Rochas mais baixas, conhecidas como interas, devem ser fixadas com oito travas, com amarração longitudinal e transversal, com uso de correntes e tensionadores.