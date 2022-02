Baccheretti aponta diretrizes do novo Minas Consciente: 'Ações cirúrgicas'

O Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, adiantou informações sobre o substituto do Programa Minas Consciente na manhã desta segunda-feira (14/2). Segundo o gestor, no lugar das quatro ondas, que classificam as macro e microrregiões mineiras de acordo com a situação epidemiológica, a pasta vai passar a fazer acompanhamentos pontuais, que levam em conta critérios como ocupação de leitos, pacientes à espera de vagas em hospitais, taxa da variação da incidência da COVID-19.

"Com essa nova variante e a população vacinada, os nossos indicadores perdem um pouquinho daquela exatidão dentro das ações do estado. O que o estado vai fazer? Vai acompanhar ocupação de leitos, pacientes que estão aguardando leitos, a taxa de variação da incidência (da COVID-19), e vai realizar ações específicas por região. Não vai mais ser automático ou em ondas, para que a gente seja pontual nas ações. Para que a gente consiga expandir leitos em alguma região, se for necessário. As ações do Minas Consciente passam a ser mais pontuais e mais cirúrgicas", disse o secretário em entrevista à TV Globo.