Mesmo com sol, só 26 cidades mineiras não estão sob alerta de chuvas

Mesmo com sol, chuvas intensas continuam em praticamente todo o estado de Minas Gerais (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) Apesar de um período de sol na manhã desta segunda-feira (14/2), em Belo Horizonte, a chuva continua em praticamente todo o estado de Minas Gerais ao longo da semana. A previsão para hoje é de tempo parcialmente nublado a nublado com trovoadas isoladas, exceto no Triângulo Mineiro.









"Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas", diz o alerta do Inmet, válido até às 10h de amanhã.





A meteorologista do Inmet Anete Fernandes afirma que nos próximos dias ainda teremos chuvas intensas. "Essa chuva é típica de verão, devido ao aquecimento diurno. Ocorre mais para tarde, noite", informa a meteorologista.





A lista de cidades contempladas, que inclui Belo Horizonte, pode ser conferida aqui

E a previsão do tempo?

A temperatura máxima prevista para a capital mineira hoje é de 27º, e para o estado é de 36º, no Norte de Minas.





Os próximos dias seguirão com tempo instável e com pancadas de chuva ao longo do dia. "O decorrer dessa semana é essa condição de instabilidade mesmo. As temperaturas permanecem na mesma margem também", afirma a meteorologista.





De acordo com Anete, teremos um tempo nublado encoberto na Região Metropolitana, Vale do Rio Doce e Zona da Mata. Já as regiões Norte de Minas, Central Mineira, Jequitinhonha, Vale do Mucuri e Noroeste o tempo é nublado com pancadas de chuva.





As demais regiões terão tempo parcialmente nublado com possibilidade de chuvas isoladas.





Anete explica que, apesar do sol na manhã desta segunda-feira em BH, e das condições desta terça (15/2) permanecerem iguais, a partir de quarta-feira as chuvas se intensificam no estado.





"Dia nublado com chuva a qualquer hora, principalmente na Região Metropolitana, Vale do Rio Doce e Zona da Mata. Grande parte do estado tem momentos de mormaço ou abertura com pancadas de chuva também e parcialmente nublado, só com as típicas pancadas de verão, com exceção do Triângulo Mineiro e Sul de Minas", explicou a meteorologista.

Acúmulo de chuva em Belo Horizonte

Em Belo Horizonte, a chuva em fevereiro já ultrapassou a média histórica para o mês em toda a capital. Em Venda Nova, por exemplo, já choveu mais que o dobro em apenas 14 dias. Confira o acumulado de chuvas (mm), no mês de fevereiro, até as 6h desta segunda-feira (14/2):





Barreiro: 186,2 (103%)

Centro Sul: 274,5 (151%)

Leste: 220,8 (122%)

Nordeste: 246,6 (136%)

Noroeste: 248 (137%)

Norte: 273,8 (151%)

Oeste: 234,8 (129%)

Pampulha: 257,6 (142%)

Venda Nova: 371,4 (205%)





Média Climatológica de fevereiro: 181,4 mm





Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte





Apesar das condições do tempo, a chuva acumulada nas últimas horas não foi significativa para colocar alguma região em alerta. A Defesa Civil de Belo Horizonte informou nesta manhã que nenhuma região da capital mineira está sob risco geológico.





A chuva acumulada nas últimas horas não foi significativa para colocar alguma região em alerta (foto: Defesa Civil de Belo Horizonte)



*Estagiário sob supervisão do editor Benny Cohen