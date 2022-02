Motorista de 71 anos morre depois de bater o carro e cair no Rio Paraibuna

O acidente ocorreu na Avenida Brasil, no Bairro Costa Carvalho (foto: Pt.wikipédia.org)

Um homem de 71 anos morreu, na tarde desta quinta-feira (10/2), quando um carro caiu no Rio Paraibuna, na altura do número 1000 da Avenida Brasil, Bairro Costa Carvalho, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira.

Segundo testemunhas, o veículo trafegava em alta velocidade, realizando manobras arriscadas, de troca de pistas, quando o motorista perdeu o controle, bateu em outro carro e mergulhou no rio, desaparecendo completamente. Foram necessárias três equipes para realizar as buscas e o resgate da vítima e do veículo.

Cerca de duas horas depois do acidente, o veículo foi localizado e o motorista, segundo o Boletim de Ocorrência (BO), era o único ocupante.

A perícia da Polícia Civil esteve no local, mas não pôde precisar a causa da morte, se por afogamento, pelo impacto ou por algum mal súbito prévio que este teria sofrido. O veículo foi retirado da água, logo após o resgate do motorista.