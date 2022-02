Associação coleta gratuitamente lâmpadas usadas em MG; veja como participar

Há 38 pontos de coleta em cidades de Minas (foto: Reciclus/divulgação)

Se você é consumidor doméstico, já deve ter se perguntado: o que fazer com as lâmpadas fluorescentes depois que elas queimam? Essas lâmpadas possuem componentes que precisam de um fluxo específico na coleta e destinação final. Por isso, o descarte incorreto, como no lixo comum, pode causar diversos problemas ambientais.





Do total de pontos, 112 estão distribuídos por 38 cidades de Minas Gerais, sendo:





Alfenas (1 coletor);

Andradas (2 coletores);

Barbacena (1);

Barroso (1);

Belo Horizonte (28);

Betim (4);

Conselheiro Lafaiete (4);

Contagem (12);

Divinópolis (2);

Formiga (1);

Frutal (1);

Governador Valadares (1);

Guaxupé (1);

Itajubá (1);

Ituiutaba (1);

João Monlevade (1);

Juiz de Fora (7);

Lima Duarte (1);

Montes Claros (5);

Ouro Branco (2);

Ouro Fino (1);

Ouro Preto (1);

Pains (1);

Pará de Minas (3);

Pedro Leopoldo (1);

Ribeirão das Neves (2);

Salinas (1);

Santana da Vargem (1);

São Roque de Minas (1),

São Sebastião do Paraíso (3);

Sete Lagoas (4);

Taiobeiras (1);

Três Corações (1);

Ubá (1);

Uberaba (4);

Uberlândia (7);

Varginha (1) e

Viçosa (1).





A Reciclus é uma organização civil sem fins lucrativos, criada pelos principais importadores de lâmpadas, para atuar como entidade gestora do processo, seguindo um modelo de operação autossustentável.





A iniciativa envolveu diversos segmentos da sociedade e atende à determinação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei Federal nº 12.305/2010, que trata da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e na logística reversa (LR) como soluções para o descarte correto de itens que podem causar danos ao meio ambiente.





Participam do programa apenas as lâmpadas de uso doméstico, dos seguintes tipos:





fluorescentes compactas e tubulares;

de vapor de mercúrio, sódio ou metálico; e

luz mista.





Não há limite nem custo para o descarte, desde que seja feito por consumidor doméstico. Recentemente, o programa alcançou 16,1 milhões de lâmpadas coletadas em todo o país.





A implantação dos pontos de coleta segue os critérios técnicos indicados no Acordo Setorial, como número de habitantes, área urbana, densidade populacional, domicílios com energia elétrica, poder aquisitivo, infraestrutura viária e acessibilidade.





Para saber o ponto de coleta mais próximo de sua residência, acesse o site do programa

Com o objetivo de fazer a coleta dando a destinação ambientalmente correta a esses resíduos, além de cumprir com a determinação do Acordo Setorial, o programa da Associação Brasileira para a Gestão da Logística Reversa (Reciclus) disponibiliza 3.083 pontos de coleta em estabelecimentos comerciais em 699 municípios de todas as regiões do país.