Coleta seletiva vai chegar a mais 16 bairros e alcançar 30% de Contagem

A partir da próxima semana, Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, deve fazer a coleta de lixo reciclável em ao menos 30% da cidade. A ampliação do serviço, que será expandido para outros 16 bairros, foi possível após assinatura de novo contrato de cooperação com catadores de recicláveis, feito nesta quarta-feira (22/9).

Além disso, existem também 13 pontos de entrega voluntária em diversos espaços públicos situados nos bairros que não são atendidos pela coleta seletiva.

Mais toneladas recolhidas

João Batista de Lima Filho, superintendente de Planejamento em Resíduos Sólidos da Secretaria de Meio Ambiente, afirma que Contagem recolhe hoje 9,7 toneladas de material reciclável por dia de coleta, e que, com a ampliação do serviço, o total pode passar de 15 toneladas.

"A coleta contribui diretamente para a preservação dos recursos naturais, a ampliação da vida útil do aterro sanitário e, principalmente, para a geração de trabalho e renda dos catadores", explica.

Peça fundamental: os catadores

O novo contrato amplia a atuação dos catadores nos serviços de informação e mobilização da população, além de maior autonomia da gestão, colocando em prática a capacitação e treinamento recebidos até o momento.

"Não adianta estruturarmos o programa se a população não nos apoiar. Nossa parceria com a população tem que ser enorme. E é aí que a participação dos catadores se faz tão importante, pois por meio do programa de comunicação e mobilização, os moradores receberão mais informações, promovendo a mudança de cultura e utilização do serviço prestado", completa a secretária de Meio Ambiente, Maria Thereza Camisão.