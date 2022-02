Após 51 dias, transmissão da COVID em BH volta ao nível de controle

Leitos de UTI permanecem lotados nesta semana em BH (foto: Michel Dantas/AFP)

Após 51 dias, o RT, índice que mede a transmissão do coronavírus em Belo Horizonte, voltou a ficar abaixo de 1,0. O boletim epidemiológico publicado nesta quinta-feira (10/2) pela prefeitura reforça que o contágio da COVID tem mesmo perdido força na capital, ao atingir a marca de 0,98, no nível verde, considerado de controle. Isso significa que cada 100 pessoas transmitem o coronavírus para outras 98.

A última vez que o RT ficou abaixo de 1 em Belo Horizonte foi no dia 22 de dezembro, quando a transmissão da doença estava em ascensão. Na ocasião, o índice ficou em 0,99, e rompeu a marca de 1,0 com o passar das horas. Na época, a ocupação nos leitos de UTI e enfermaria estavam em 55%, nível amarelo.

A situação, porém, é bem diferente hoje. Apesar da queda gradativa do RT na cidade, os leitos destinados ao tratamento de pacientes com COVID-19 na cidade permanecem cheios. A ocupação em UTIs segue no vermelho e aumentando novamente. Nas últimas 24 horas, a taxa subiu de 83,6% para 86,6%. Nas enfermarias, nível amarelo, com ligeira queda de 1% na ocupação, de 65,8% para 64,8%.

Apesar da contínua redução da transmissão do coronavírus em Belo Horizonte, a população deve se manter em alerta. Em apenas um dia, mais 1.302 pessoas foram infectadas pelo vírus na capital. Outras 10 morreram neste período. No total, já foram contabilizados 7.254 óbitos. Até o momento, 324.261 pessoas já se infectaram com o vírus na cidade. Em acompanhamento médico estão 4.848 pacientes. Os recuperados somam 312.159.