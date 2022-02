Ponte sobre o Rio das Velhas, na MGC-262, em Sabará, é liberada

MGC-262, no trecho Anel Rodoviário - Sabará, volta a ter fluxo de veículos liberado (foto: DER / Divulgação)

A rodovia MGC-262, no trecho Anel Rodoviário - Sabará, já está liberada. O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) concluiu nesta terça-feira (8/2) o serviço de reparo de encabeçamento da ponte sobre o Rio das Velhas, no km 304,5.

No trecho, foi usado um sistema de contenção por meio de gabião, uma espécie de gaiola metálica, geralmente produzida com telas de arame recozido ou galvanizado que é preenchida com pedras para dar sustentabilidade ao solo.

Os trabalhos estavam previstos para ser realizados em dois dias, mas uma força realizada pela equipe possibilitou a conclusão antecipada, o que gerou menor aos motoristas que passam pela rodovia.

Com informações do Governo de Minas