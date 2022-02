Chuvas interditam rua em Jaboticatubas e estrada de acesso à zona rural

Barranco cede e interdita rua de acesso ao Bairro Bacana, em Jaboticatubas (foto: Redes sociais)

A região de Jaboticatubas, na Grande BH, vem sofrendo, desde o fim de semana com chuvas intensas que causaram o deslizamento de um barranco, no Bairro Bacana, que provocou o fechamento da rua de acesso no local. Também na zona rural de Onça, a estrada da Lapa alagou impedindo o tráfego de veículos.

O alagamento do Onça ocorreu perto da primeira ponte de madeira, onde o córrego transbordou e fechou totalmente o acesso dos moradores. O volume de água é considerado grande, o que preocupa os moradores. Uma represa próxima ao local corre risco de transbordamento ou rompimento.

A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Jaboticatubas confirma que o volume de chuva na cidade é muito grande. Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), choveu o equivalente a pouco mais de 50mm em apenas duas horas.

A Defesa Civil informa ainda que a rua Um, esquina com a Rua Severino Marques, uma das principais ruas de acesso ao bairroo Bacana, precisou ser interditada por causa de um novo deslizamento de terra no local que vinha sendo monitorado desde o início do ano, quando o município também foi atingido por chuvas intensas.