Rio transborda e enchente atinge cerca de 200 casas em Inconfidentes

Portal Terra do Mandu

Inconfidentes registra enchente devido as fortes chuvas (foto: Cesar Neves Fotografia) Após uma primeira quinzena de janeiro repleta de perdas, Minas Gerais ainda é castigada pelas chuvas. Inconfidentes, pequena cidade do Sul de Minas com 7 mil habitantes, contabiliza nesta terça-feira (8/2) os estragos e prejuízos provocados por fortes chuvas ocorridas ontem (7/2). Dezenas estão desabrigadas e uma centena, desalojada.

Elas estão abrigadas no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS) - campus Inconfidentes, e são amparadas pela Assistência Social e Defesa Civil.

Rio invade a cidade

A prefeitura da cidade afirma que, juntamente com a Defesa Civil, iniciou o controle e monitoramento do nível de água às 10h dessa segunda-feira (7/2). O Rio Mogi Guaçu transbordou por volta das 17h, quando foram iniciados os trabalhos de apoio para os moradores atingidos.

O Bairro Monjolinho foi um dos mais atingidos. Além disso, houve alagamento em diversas casas próximas à Praça Verde.

O volume do rio não abaixou durante a madrugada e, nesta manhã, muita água ainda estava dentro da cidade. Imagens mostram a inundação do município, conhecido como a Capital Nacional do Crochê.

Defesa Civil está monitorando situação de Inconfidentes (foto: Ascom Prefeitura/Divulgação) Ruas ficam alagadas em Inconfidentes (foto: Ascom Prefeitura/Divulgação)



“Todos os munícipes estão bem, não tiveram problemas mais graves. Agora parece que o rio está abaixando aos poucos e acredita-se que até o final da tarde de hoje as famílias já podem voltar para suas casas”, afirma a prefeitura.

(Iago Almeida / Especial para o EM)