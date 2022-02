Menina de 3 anos de idade morre por complicações de COVID-19 em Minas

A criança estava internada no Casu-Hospital Irmã Denise, em Caratinga (foto: Casu-Funec/Divulgação) A Secretaria Municipal de Saúde de Caratinga informou nesta terça-feira (8/2) a morte de uma criança de 3 anos de idade, do sexo feminino, por complicações da COVID-19. Segundo a gestão municipal, esta foi a primeira morte de criança registrada na cidade do Vale do Rio Doce, por complicações da doença.

Com a morte desta criança, subiu para 323 o número de mortes de pessoas por complicações da COVID-19, desde o início da pandemia do novo coronavírus, no município.

A administração municipal lamentou a morte da criança e orientou a população a manter todas as medidas preventivas para evitar os contágios, da gripe e da COVID-19:





usar máscaras faciais

higienizar as mãos com água e sabão ou álcool em gel

evitar as aglomerações

se vacinar contra a COVID-19

Hospital lamenta morte

A direção da Funec e do Casu – Hospital Irmã Denise esclarece que a paciente de 3 anos foi admitida na UTI Pediátrica - COVID-19, em 29 de janeiro, transferida da UPA Caratinga. A paciente sabidamente tinha importante sequela neurológica, e deu entrada no Casu com quadro de insuficiência respiratória grave decorrente de infecção pelo vírus Sars-CoV-2, causador da COVID-19.

Foi admitida intubada, necessitando de suporte em ventilação mecânica. Todo o tratamento necessário, em regime de terapia intensiva, foi oferecido, no entanto, a paciente se manteve instável hemodinamicamente durante toda a internação e infelizmente, devido ao agravamento do quadro geral, morreu nessa segunda-feira (7/2).

"Durante todos estes dias de internação hospitalar em nossa UTI Pediátrica, a criança recebeu toda assistência pediátrica e dos demais profissionais da equipe multidisciplinar, que utilizaram de toda a infraestrutura e recursos para reverter o grave quadro clínico. Lamentamos profundamente o ocorrido e somos solidários com a família da paciente neste momento de dor", afirmou, por nota, a direção da unidade hospitalar.