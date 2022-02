Ocupação em leitos COVID de BH volta a crescer, mas RT se estabiliza

Ocupações nos leitos abriram a semana em queda, mas começam a aumentar (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 09/04/2021)

A ocupação de leitos de UTI reservados para o tratamento de pacientes com COVID-19 voltou a registrar leve alta nesta terça-feira (8/2), e está no nível mais preocupante: o vermelho. Já a taxa de transmissão do vírus se estabilizou no índice de 1,02, o mesmo anotado no boletim de ontem (7/2). Isso significa que cada 100 pessoas transmitem o coronavírus para outras 102.

As ocupações nos leitos abriram a semana em queda, mas começam a aumentar com o passar das horas. As enfermarias estavam ocupadas em 68,2% e agora chegam a 68,7%, nível amarelo. As UTIs permanecem sobrecarregadas, no vermelho, com 85,4% das ocupações hoje. Nessa segunda (7/2), a taxa estava em 83,3%.

Indicadores COVID-19 da PBH, do dia 8 de fevereiro de 2022 (foto: PBH/Divulgação)

Nas últimas 24h, 927 pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus na capital. Outras 14 morreram nesse mesmo período. No total, já foram contabilizados 7.234 óbitos e 321.900 contaminações. Em acompanhamento médico estão 4.594 pacientes. Os recuperados somam 310.072