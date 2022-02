Idoso desaparecido há uma semana é encontrado perambulando em estrada

José Damasceno chega em casa e é recebido pela irmã Rosalina. Estão ao lado do cabo Damaso e sargento Phillipe (foto: PMRv)

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) resgatou, neste sábado (5/2), um idoso de 70 anos que estava desaparecido e estava perambulando pela rodovia MG-050, no trecho em Carmo do Cajuru, Região Centro-Oeste do estado. Residente de São Gonçalo do Pará, na mesma região, José Damasceno dos Santos era procurado pela família há mais de uma semana.



Os militares faziam o patrulhamento na rodovia MG-050, altura do KM 113, quando perceberam o homem, de bengala, caminhando muito lentamente pela estrada e resolveram saber se ele precisava de algum tipo de ajuda.

Perceberam que o homem parecia ter algum transtorno e que estava perdido. Depois de conversarem com o homem, os patrulheiros conseguiram com que ele entregasse a sua carteira de identidade.

Logo, eles tomaram conhecimento de que ele estaria desaparecido de casa. Foi feito, então, contato com a irmã do idoso, Rosalina, que passou o endereço da casa onde morava, em São Gonçalo do Pará.

Ele foi levado até a casa dele, onde foi recebido pela irmã e parentes, que se emocionaram com o reencontro.