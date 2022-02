Homem é morto em São João Evangelista por roubar gasolina do patrão

Crime ocorreu na tarde desta quinta-feira, na zona rural de São João Evangelista (foto: Reprodução/Facebook)

As polícias Civil e Militar de São João Evangelista, no Vale do Rio Doce, estão à procura de um homem de 40 anos, suspeito de assassinar um agricultor, de 27, que teria sido flagrado, por duas vezes, roubando gasolina dos patrões. O crime ocorreu no distrito de São Geraldo do Baguari, na tarde desta quinta-feira (3/2). Um irmão do suposto autor, de 19 anos, foi preso, suspeito de coautoria.

Os policiais que estiveram na propriedade rural conversaram com o irmão da vítima, que contou que ele trabalhava no local há sete meses e que ganhava R$ 60 por dia.

Há cerca de 20 dias, o patrão teria descoberto que a vítima teria lhe roubado gasolina. Houve uma discussão entre os dois, mas o patrão resolveu dar uma chance para o empregado. Na quarta-feira (2/2), o homem voltou a cometer o crime e acabou morto ao ser descoberto.

Os policiais têm informação de que a vítima teria fugido, mas o patrão e seu irmão saíram em perseguição a ele, numa motocicleta. Ao se depararem com o empregado, o patrão desceu da moto e atirou seis vezes contra ele. Em seguida, os dois deixaram o local.

O irmão do executor está sendo indiciado por coautoria, por não ter prestado socorro à vítima, segundo os policiais. Ele teria pegado a moto da vítima e retornado para casa com ela.

Na casa do principal suspeito do crime, ele não foi encontrado e sua mulher, que foi quem recebeu a polícia, afirmou que não sabia de nada e também desconhecia que o marido tivesse uma arma. O caso está sendo investigado pela Delegacia de São João Batista.