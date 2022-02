Nove cidades mineiras recebem postos de doação de sangue do Hemominas; veja

Fundação Hemominas- doações de sangue externas (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) Nove cidades mineiras vão receber nos próximos dias, postos avançados do Hemominas para a coleta de doação de sangue. O aviso foi divulgado nesta quarta-feira (2/2).

Estas estruturas temporárias contam com uma equipe multidisciplinar do Hemominas, e permitem que os doadores do interior do estado possam realizar a ação sem se deslocar até a sede da fundação, na capital mineira. Os locais que recebem as doações são visitados previamente pelo Hemominas, para garantir a limpeza e a segurança de quem doa sangue

O doador deve ficar atento às datas, já que os postos são montados de acordo com um cronograma interno do Hemominas.

O Hemominas reforça que os tipos O+, O-, A- e B- estão em situação crítica, e AB- e B+ estão em estado de alerta

Confira as datas e locais para realizar as doações:

Araguari

Quinta-feira de 7h30 as 11h30 nos dias 3, 10, 17 e 24/2, no Posto Avançado de Coleta Externa (Pace), Rua José Carrijo, 205, Centro. As doações devem ser agendadas pelo telefone (34) 98875-9021.

Barbacena

Segunda-feira das 9h as 15h nos dias 7, 14 e 21/2 no Pace da Rua Padre Toledo, s/n - anexo à Santa Casa, Bairro São Sebastião.

Bom Despacho

Terça-feira das 8h as 13h nos dias 8 e 22/2 no Pace da Praça Olegário Maciel, 831, Centro.

A previsão do Hemonúcleo de Divinópolis, responsável pela ação, é atender 70 candidatos à doação por dia.

Cataguases

Quarta-feira das 8h as 14h nos dias 9, 16 e 23/2 na Policlínica de Cataguases, Rua Ostende Ribeiro, 50, Centro. Doações devem ser agendadas pelo telefone (32) 3429-2441.

Conselheiro Lafaiete

Quarta-feira de 8h ao 12 nos dias 2, 9, 16 e 23/2 no Pace Dr. Nilson Albuquerque, Rua Higino Sebastião da Cunha, 135, Parque Bandeirantes.

A expectativa do Hemonúcleo de São João del-Rei, responsável pela ação, é atender 50 candidatos à doação por dia.

Itajubá

Quinta-feira de 7h30 a 12h30 nos dias 3, 10, 17 e 24/2 no Pace da Avenida Henriqueto Cardinali, s/n, bairro Varginha (Policlínica de Varginha).

O Hemocentro Regional de Pouso Alegre, responsável pela unidade, tem expectativa de atender 60 candidatos à doação por dia.

Lavras

Terça e quinta-feira de 7h30 a 11h30 nos dias 3, 8, 10, 15, 17, 22 e 24/2 na Avenida Ernesto Matioli, 8851, Santa Efigênia.

Leopoldina

Quinta-feira das 8h as 16h nos dias 3, 10, 17 e 24/2 no Polo de Saúde de Leopoldina, Rua Santa Filomena, 250, Centro. A previsão do Hemocentro Regional de Juiz de Fora, responsável pela ação, é atender 120 candidatos à doação por dia.

Muriaé

Quarta-feira de 7h30 as 15h nos dias 2, 9, 16 e 23/2, Rua Dr. Ivan A. Porcaro, s/n, Centro (antigo Centro Viva Vida, ao lado do Hospital São Paulo).

Sexta-feira das 8h as 14h nos dias 11,18 e 25/2 na Fundação Cristiano Varella, Avenida Cristiano Ferreira Varella, 555. As doações devem ser agendadas pelo telefone (32) 3729-7095.

*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria