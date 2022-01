Estoques de sangue no Núcleo de Passos da Hemominas caem com pandemia

Hemocentro é totalmente higienizado para levar segurança ao doador de sangue (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O aumento de casos de gripe, bem como os de COVID-19, impacta diretamente o número de candidatos que comparecem à Hemominas, de modo geral, para doar sangue. Assim, além do baixo comparecimento devido ao período de férias, há essa parcela da população que fica impedida de doar sangue, temporariamente.

LEIA MAIS 11:32 - 28/01/2022 Casos de COVID em Uberaba passam de 900 para mais de 10 mil em janeiro

11:06 - 28/01/2022 Minas bate novo recorde ao registrar 40 mil novos casos de COVID em 1 dia

06:00 - 28/01/2022 Coronavírus desfalca equipes e eleva pressão nos hospitais

Mas como a Fundação atua em rede, os estoques são administrados em conformidade com as necessidades de cada unidade. Na primeira semana de janeiro de 2022, o comparecimento foi 26% menor do que o mesmo período pré-pandemia, em 2020.



Em Passos, os estoques estão baixos. O sangue do tipo O positivo está com os estoques 66% abaixo do ideal; O negativo, 45% abaixo do ideal; e chama atenção também o sangue A negativo, 42% abaixo do considerado ideal, em dados do dia 27 de janeiro.

Mas como a Fundação atua em rede, os estoques são administrados em conformidade com as necessidades de cada unidade. Na primeira semana de janeiro de 2022, o comparecimento foi 26% menor do que o mesmo período pré-pandemia, em 2020.Em Passos, os estoques estão baixos. O sangue do tipo O positivo está com os estoques 66% abaixo do ideal; O negativo, 45% abaixo do ideal; e chama atenção também o sangue A negativo, 42% abaixo do considerado ideal, em dados do dia 27 de janeiro.

Este quadro é preocupante, tendo em vista que, além da gripe, da COVID-19 e das férias, houve as chuvas intensas que atingiram o estado, dificultando o deslocamento dos doadores até a Hemominas da cidade, o que representa uma queda no comparecimento de doadores de cerca de 15%.



Por outro lado, as demandas de transfusões continuam, as cirurgias precisam ser realizadas e há pacientes que recebem transfusões, regularmente, para sobreviver e ter uma vida com qualidade.



Estoques críticos

“Os estoques estão críticos e toda ajuda é sempre muito importante. Se você está bem de saúde, agende a sua doação e venha salvar vidas. A sua atitude transforma vidas e traz a esperança para muitas pessoas que dependem da transfusão para sobreviver”, lembra a Assessora de Captação e Cadastro da Fundação Hemominas, Viviane Guerra.



Doar sangue é um gesto simples, nobre e seguro. Não engorda, não emagrece, não deixa o sangue ralo...tudo isso é tabu.



Sangue é um remédio diferente dos outros: não conseguimos comprar ou produzir. A única forma de obtê-lo é através do gesto solidário da doação de sangue.



Entre os requisitos básicos para doar, é necessário estar em boas condições de saúde; ter entre 16 e 69 anos; pesar mais de 50 quilos; estar bem descansado no momento da doação; estar bem alimentado; não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes da doação; não ter sido exposto a situação de risco para doenças transmissíveis; não ter tido hepatite após os 11 anos.; piercing, tatuagem, sobrancelha definitiva, botox, esperar 12 meses; mulheres, mesmo se menstruadas ou em uso de anticoncepcionais podem doar.



E mais: quem fez colonoscopia, endoscopia, broncoscopia ou qualquer exame invasivo deve esperar seis meses após a realização do exame; homens podem doar a cada 60 dias, não ultrapassando 4 doações em 12 meses; mulheres podem doar a cada 90 dias, não ultrapassando 3 doações em 12 meses. Candidatos devem apresentar documento original, com foto.





No site www.hemominas.mg.gov.br estão descritas todas as condições para doar.

Em Passos, o Núcleo Regional de Passos do Hemominas fica na Rua Dr. José Lemos de Barros, 313 – Muarama – telefone 3522-7129 e funciona das 7h às 18h.



Para evitar aglomerações e manter o atendimento seguro, a doação de sangue deve ser agendada no site ou através do aplicativo MGapp Cidadão.