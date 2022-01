População em situação de vulnerabilidade social será capacitada em BH

PBH e SEST SENAT firmaram parceria para capacitar jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social (foto: Rodrigo Clemente/Divulgação PBH)

Jovens e adultos que se encontram em situação de vulnerabilidade social em Belo Horizonte terão a oportunidade de se capacitar para ser inserido no mercado de trabalho. Vários cursos serão ofertados a esse público por meio do programa, uma parceria firmada nesta segunda-feira (31) entre o município, o Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST SENAT).

O programa ofertará palestras e cursos para motoristas do transporte escolar e aplicativos; habilitação para motoristas que desejam mudar de categoria; cursos de assistente administrativo com foco em logística; ajudante de carga e descarga de mercadoria; e mulheres no transporte público. As aulas e palestras ocorrerão de forma on-line, híbrida e presencial.

No total, serão disponibilizadas 1.360 vagas. Dessas, 1.200 no formato virtual e 160 de forma híbrida. As aulas presenciais serão realizadas nas unidades do SEST/SENAT Serra Verde e Jardim Vitória e deverão ocorrer entre maio e dezembro deste ano.

Os cursos estão destinados às pessoas cadastradas nas políticas de assistência social ou no Sine Municipal. A gestão ficará a cargo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. A prefeitura também custeará o transporte e a alimentação dos alunos.

Além da capacitação e qualificação do público, o SEST SENAT também realizará o monitoramento e acompanhamento pedagógico dos alunos, promovendo a integração de empresas do setor com a mão-de-obra qualificada por meio da plataforma Emprega Transporte.

Com informações da PBH