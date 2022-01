Nova Lima recua e volta a permitir eventos privados que seriam cancelados

Eventos como casamentos e formaturas voltam a ser liberados em Nova Lima (foto: João Victor Moraes/Divulgação)

A Prefeitura de Nova Lima recuou e alterou sua decisão sobre as medidas preventivas de combate ao coronavírus. De acordo com o Decreto 12.017/2022 publicado pelo município nesta segunda-feira (31), o Executivo firma, em nota, que, "diante do posicionamento do governo de Minas de manter na Onda Verde a macrorregião na qual Nova Lima está inserida, o Comitê de Enfrentamento à COVID-19 do município se reuniu novamente, nesta segunda-feira (31), e reavaliou as medidas de combate à doença na cidade".

As decisões anteriores tomadas pelo município eram baseadas "na observância aos dados epidemiológicos e de ocupação de leitos, diante do expressivo aumento dos números de contágio da COVID-19 no município, nos últimos dias, ocasionado pela presença da variante Ômicron, que afeta os serviços de saúde e tem desfalcado as equipes de atendimento", pontuou o executivo no site da prefeitura na última quinta-feira (27).

Entre as principais mudanças no decreto publicado nesta segunda-feira (31) estão o retorno às aulas presenciais. Anteriormente, a prefeitura adiou o início do ano letivo de todas as redes e níveis de ensino para 14 de fevereiro. Agora, as escolas têm poder de decidir quando retornarão.

"As redes de ensino, em todos os níveis, poderão definir o início do ano letivo, desde que garantido o cumprimento integral dos protocolos sanitários definidos pelo Minas Consciente. As escolas da rede municipal retornarão no dia 7 de fevereiro", destacou o município.

Formaturas e casamentos

Também houve modificação na realização dos eventos na cidade, principalmente os privados, como formaturas e casamentos. Vários estavam agendados para as próximas semanas e teriam que ser adiados. Com o decreto anterior, ficariam suspensos do dia 1º de fevereiro a 4 de março. Com a nova decisão, "ficam ressalvados eventos sociais, como casamentos, aniversários, formaturas e outros que não se caracterizam pela ocorrência de venda de ingressos e comércio interno de bebidas e alimentos", ponderou a prefeitura em nota.

Nos últimos dias, após a Prefeitura de Nova Lima anunciar a suspensão desses eventos entre 1º de fevereiro e 4 de março, houve manifestos nas redes sociais de pessoas que já aguardavam os festejos nos próximos dias. Inclusive, o prefeito João Marcelo se reuniu com entidades que se sentiram prejudicadas com tal decisão.

Um dos cerimoniais, Viva Eventos, chegou a se pronunciar em comunicado endereçado aos formandos na quinta-feira (27) após se inteirar do decreto que seria publicado pela prefeitura.

"Todos nós fomos pegos com a infeliz notícia do print abaixo onde a Prefeitura de Nova Lima divulgou que amanhã irá emitir um decreto oficial estabelecendo que os eventos na cidade estarão suspensos do dia 01/02/2022 a 04/03/2022, período no qual a formatura de vocês está incluída e no município onde o espaço da formatura está localizado. Além dos eventos, o início do ano letivo de todas as redes de ensino também estará suspenso. Primeiramente, além de muito surpresos diante de uma decisão tão arbitrária e sem sentido, lamentamos muito o ocorrido, visto que tal decisão afeta profundamente todo nosso planejamento da formatura, com data tão próxima. Mas na medida do possível, fiquem tranquilos, pois não estamos de braços cruzados, não!", ressaltou a nota da Viva.

O comunicado ainda destacava: "A Viva Eventos faz parte de um grupo de Retomada dos Eventos que inclui todas as maiores e respeitadas empresas do ramo de Eventos de BH e região, além dos órgãos nacionais como Abrape e Aberform, que foram, logo após o noticiado pela prefeitura, automaticamente acionados para movermos todo o setor para lutar contra a decisão que lesa e impacta tanto a nossas vidas, seja das empresas, seja de vocês nossos clientes. Está sendo planejada inclusive uma mobilização regional de protestos contra tal decisão. Além disso, nós da Viva Eventos temos um canal exclusivo e direto de comunicação com uma das representantes do comitê da cidade de Nova Lima e estamos tentando de todas as formas convencê-los do quanto prejudicial esta decisão é para todos os envolvidos. Ela já foi incluída no grupo da AMEE (Associação Mineira dos Empresários de Eventos), ao qual também fazemos parte, para debater sobre o assunto e as empresas manifestarem todo o contexto envolvido, festas planejadas e formaturas de várias turmas impactadas, para que ela possa levar ao CMNL (Comitê Municipal de Nova Lima) e ao prefeito da cidade, para refletirem melhor sobre a decisão".

Diante da pressão de empresários e formandos, o prefeito João Marcelo e sua equipe resolveram liberar tanto as aulas presenciais quanto os eventos sociais.



Ainda de acordo com postagens de moradores em Nova Lima em redes sociais, o que se percebe é o avanço da pandemia com a maior procura por testes e internações no Ceacor e no Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Na última semana, algumas salas de vacina do município foram fechadas devido à falta de funcionários, contaminados com o coronavírus.

Último boletim epidemiológico divulgado pelo município em 26 de janeiro aponta que Nova Lima contabilizou 1.528 novos casos de COVID-19 em 24 horas. O total de óbitos na pandemia chega a 258 e os casos confirmados chegam a 23.348.