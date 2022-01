Jovem casal é preso com mais de 200 comprimidos de ecstasy após denúncia

Com a droga, estavam balanças e material para embalagem (foto: Divulgação/PMMG)





Mais de 200 comprimidos de ecstasy foram apreendidos e um casal foi preso em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, depois de uma denúncia feita à Polícia Militar. Além da droga, outros materiais foram apreendidos.

De acordo com o registro policial, as 206 unidades de ecstasy estavam em uma casa no Bairro Shopping Park, zona Sul da cidade.





Com a informação repassada anonimamente de onde estaria a droga, os policiais fizeram a abordagem do suspeito e conseguiram chegar a mais uma pessoa e, nas buscas no imóvel citado, descobriram os comprimidos.





O casal de suspeitos tem 24 e 27 anos e foram presos por tráfico de drogas.





No local, também foram apreendidos balanças de precisão e materiais para embalar o ecstasy.