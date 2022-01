Homem é filmado agredindo cachorro em Prata e preso em flagrante

Momento em que cachorro é arremessado pelo agressor (foto: Reprodução/Redes sociais)





Um homem foi filmado amarrando e agredindo um cachorro na cidade de Prata, no Triângulo Mineiro. Com a informação em mãos, a Polícia Militar conseguiu prender o suspeito em flagrante.

No vídeo, o homem de 60 anos está com o cachorro amarrado em uma espécie de corda ou coleira. Quando o animal desobedece ao comando dele e fica deitado ao invés de andar, o agressor bate no cachorro de pequeno porte com o que parece ser uma vara.











O cão começa a chorar e, em seguida, é puxado com força pela corda. Em mais atos de violência, o cão volta a apanhar e é jogado para dentro do imóvel com mais um puxão dado na corda. Já dentro da casa, a vara é usada de novo para golpear o cachorro.





Segundo o registro policial, os militares foram acionados por testemunhas e o agressor foi preso em casa, no Bairro Dona Regina, pelo crime de maus-tratos.





O cãozinho foi resgatado e está sob tutela da ONG Associação Pratense Protetora dos Animais.