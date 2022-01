Desalojados pelas chuvas iniciam acampamento de protesto em Ouro Preto

O protesto foi coordenado pelo Movimento do Trabalhadores Sem Teto (foto: Arquivo pessoal) Cerca de 40 famílias desalojadas em decorrência das fortes chuvas do final de 2021 e início de janeiro de 2022 iniciaram um acampamento em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais. O objetivo é reivindicar agilidade nas políticas habitacionais de reassentamento das famílias. A prefeitura, por sua vez, garante que vai lançar amanhã (31/1) um plano emergencial.





De acordo com a coordenadora de comunicação do MTST/MG, Juliana Borges, a questão habitacional em Ouro Preto se agravou após as chuvas intensas. Para ela, a falta de uma política pública para o setor, juntamente com a especulação imobiliária ,fez com que centenas de famílias se instalassem em áreas de risco, como é o caso do Bairro Taquaral.

A prefeitura assegura que já está em estudo um novo local para executar um projeto de habitação e serão contempladas as pessoas que já estão em aluguel social e as atingidas pelas chuvas de janeiro.

O Taquaral fica localizado na Serra de Ouro Preto e, desde 2013, apresenta riscos de desabamentos. O problema ficou mais evidente quando, no dia 14 de janeiro, a Defesa Civil de Ouro Preto esteve no bairro e retirou 80 famílias ; na mesma semana outras 25 famílias já haviam deixado o local.

De acordo com o presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Câmara dos Vereadores de Ouro Preto, Wanderley Kuruzu (PT), neste último período chuvoso, cerca de 300 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas na cidade histórica.

Local escolhido