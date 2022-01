Acidente com ônibus que levava 50 pessoas mata criança de 7 anos

Ônibus que levava 50 pessoas tombou no meio da pista: uma criança morreu (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Um acidente com um ônibus de turismo que levava 50 pessoas matou uma criança de 7 anos e deixou 19 feridos em Minas Gerais. O veículo tombou na BR-251, perto de Montes Claros, no Norte mineiro, na noite de sábado (29/1). Os 48 passageiros, o motorista e o auxiliar saíram de Vitória da Conquista (BA) com destino ao estado de São Paulo.