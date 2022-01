Defesa Civil atesta que não há risco depois de interdição de trincheira

A Defesa Civil atestou que não há risco estrutural em viga atingida por uma carreta, que transportava uma retroescavadeira, no Complexo da Lagoinha na noite de sexta-feira (28/01) na capital. A trincheira da avenida Pedro II, no Centro de Belo Horizonte, teve de ser fechada temporariamento devido ao acidente . Cerca de três horas após a interdição, a BHTrans liberou a via.