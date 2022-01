Vista do bairro Serra, na madrugada desta sexta-feira (28/01) (foto: Larissa Ricci/EM/D.A Pres) Para aqueles que acordam cedo - ou viram a noite - um verdadeiro espetáculo de cores pôde ser observado no céu belo-horizontino na madrugada desta sexta-feira (28/1). Por volta das 4h, ainda nas primeiras horas do dia, o céu foi tomado por fortes tonalidades de rosa.









“O fenômeno pode ocorrer no início da manhã e também no final da tarde por causa do ângulo de inclinação do sol. Se realmente existir a poeira, ocorre o espalhamento da radiação solar entre as cores amarela e vermelha”, explica Ruibran dos Reis, meteorologista do Climatempo.

Nas redes sociais, a paisagem da madrugada rendeu publicações e cometários curiosos.

a 5 minutos atrás o céu tava preto e agora ta rosa meu deus pic.twitter.com/y00g20euKL %u2014 thomaz (@finzwalls) January 27, 2022

Esse fenômeno da natureza que aconteceu no RJ de amanhecer com o céu rosa é nada mais nada menos que resto de cinza de vulcão %uD83D%uDE31 ou seja deu ruim, e eu que achei tão bonitinho já até queria aqui pra SP %uD83E%uDD2A%uD83D%uDE02 pic.twitter.com/iwNVhc69Fb %u2014 Helvio Rosa %uD83D%uDC3B%uD83C%uDF08%uD83D%uDC9F (@helviorosa_sp) January 28, 2022

E se você perdeu o "espetáculo", talvez tenha uma nova chance. A expectativa dos meteorologistas é que a cena se repita pelos próximos dias em boa parte do país.





Erupção vulcânica





O vulcão submarino Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, de Tonga, fica localizado a cerca de 13 mil quilômetros do território brasileiro. Sua erupção, que superou a força de uma bomba atômica, provocou uma tsunami no sul do Pacífico com ondas de até 15 metros.





O episódio fez com que países como os Estados Unidos, Chile e Japão entrassem em alerta. Nos EUA, inundações foram registradas no estado da Califórnia.

